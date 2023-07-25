دايت بدون حرمان| طريقة عمل كيكة الموز بالشوكولاتة الداكنة الصحية

يحتاج متابعي الدايت إلى تناول الحلويات الشهيه، وهو من الأشياء الصعب تحقيقها؛ لأن أغلب الحلوى تُصنع من مكونات غير صحية عالية السعرات الحرارية، ولهذا السبب نقدم لك طريقة تحضير كيكة الموز بالشوكولاتة الداكنة يمكن تناولها في الدايت.

كيكة بالشوكولاتة

طريقة عمل كيكة الموز بالشوكولاتة الداكنة

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- الموز : 5 حبات (مهروس)

- زبادي : ربع كوب

- سكر : كوب

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- لوز : ربع كوب (مفروم ومحمص)

- الشوكولاتة : ربع كوب (داكنة / مفرومة)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 240 مئوية.

جهزي صينية مستطيلة، وادهنيها بالزبدة ورشة دقيق.

اخلطي الدقيق، والملح، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والقرفة المطحونة في وعاء.

اصنعي حفرة في وسط وعاء خليط الدقيق.

في وعاء آخر، اخفقي البيض، والموز، واللبن، والسكر، والزبدة، حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج ناعماً.

أضيفي مزيج البيض للحفرة في وعاء خليط الدقيق.

أضيفي اللوز المفروم، وحركي المكونات حتى تتمازج.

صبي خليط الكيك في الصينية المجهزة، ووزعي الشوكولاتة المفرومة فوقه.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 60 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق، ثم ضعي الكيك في طبق التقديم، وقدميه دافئاً أو بارداً.