ماعت تطلق بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر؛ تستهدف وجود مساحة مجمعة للتواصل بين الشركاء العاملين في هذا المجال، مع إمكانية إتاحتها للمنظمات الدولية والإقليمية، التي تبحث عن خريطة لمنظمات المجتمع المدني المصرية ذات الخبرات والصلة لاستفادة من هذه البوابة.

قال الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هذه البوابة تعد مساحة مجمعة للبيانات حول المنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر، تيسيراً على المنظمات العاملة في ذات المجال.

التشبيك والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مجال السلام

وأكد عقيل، أنه يمكنها الوصول إلى البوابة مباشرة، مضيفًا أن التشبيك والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مجال السلام يعد محورًا هامًا لأي جهة تعمل على هذا الملف، وهو ما توفره هذه البوابة.

ودعا الخبير الحقوقي، كافة أصحاب المصلحة والمهتمين بمجال بناء السلام للتسجيل والمشاركة في هذه البوابة، وعرض خبراتها وأنشطتها وترويجها عبر البوابة.

تم إنشاء البوابة على هامش مشروع "بناة السلام في مصر2: مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين"، في إطار التعاون بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (مركز كايسيد للحوار العالمي).