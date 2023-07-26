القومي للمرأة يهنئ اللواء منار مختار لتعيينها مديرًا عامًّا بقطاع حقوق الإنسان

تقدَّم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لإصداره قرارًا بتعيين اللواء منار مختار حافظ حسن في منصب مدير عام بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وذلك خلال اعتماده حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2023.

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، الذي يؤكد حرص الوزارة على دعم تمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما قدَّمت الدكتورة مايا مرسي خالص التهاني الى اللواء منار مختار حافظ حسن لتعيينها في هذا المنصب المهم، مؤكدة أنه منصب مستحق باعتبارها من القيادات الأمنية النسائية المحترفة في العمل الأمني، و لما حققته من نجاحات ملموسة في ملف القضاء على العنف ضد المرأة، متمنية لها المزيد من النجاحات في مهام منصبها الجديد.