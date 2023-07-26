طارد للفيروسات.. طريقة عمل مشروب القرنفل بالحليب

يُعرف القرنفل بفوائده المذهلة والعديدة لجسمك، فهو مضاد قوي للفيروسات، كما يعالج تقرحات الفم ويحسّن الهضم، ويُستخدم كمعالج للصداع، ولذلك نقدم لك طريقة عمل مشروب القرنفل بالحليب، للإستفادة من خصائصه وتهدئة الأعصاب.

مشروب القرنفل بالحليب

طريقة عمل مشروب القرنفل بالحليب

المقادير

- حليب : 2 كوب (سائل)

- القرنفل : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

- سكر : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي الحليب السائل في قدر على نار هادئة.

اتركي الحليب حتى يغلي مع الاستمرار في التقليب بين فترة وأخرى.

جهزي أكواب التقديم، وفي كل كوب ضعي ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

أضيفي السكر في الأكواب بحسب الرغبة.

صُبي الحليب المغلي بالأكواب فوق السكر والقرنفل، وحركي حتى يختلط الحليب بالسكر والقرنفل.

قدمي مشروب القرنفل بالحليب ساخناً.