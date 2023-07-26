دفاع طبيب الساحل يطالب بسرعة إحالة القضية للجنايات

طالب أحمد الجندي دفاع الطبيب أسامة توفيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"،بسرعة إحالة القضية للمحكمة الجنائية المختصة.

قضية طبيب الساحل

وقال دفاع الطبيب أسامة توفيق، لـ الوفد : نتمنى سرعة إحالة القضية خلال هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن موعد تجديد حبس المتهمين خلال الأسبوع القادم إذا لم تحال.

وأكد دفاع الطبيب المجني عليه، على أن نوعية هذه القضايا الخاصة بجرائم القتل العنيف يتم احالتها في أسرع وقت والقضية التى بصدد الحديث عنها أخذت نحو شهر ونصف ولم تحال حتى الآن.

وفي السابق تسلمت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في قضية الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" ومن المقرراحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة القادمة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين الثلاثة في قضية إنهاء حياة الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث مصرع الطبيب المجني عليه أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" على يد طبيبِ زميله بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، ومحامية على علاقة به وعامل لديه بعيادته.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسِ المتهمِ أحمد شحته الطبيبِ بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، وعامل لديه بعيادته، ومحاميةٍ، احتياطيا على ذمةِ التحقيقات؛ لاتهامِهِم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها إن الجريمة اقترنتْ بجناية سرقتِه بالإكراه، وذلكَ بعدما أقرُّوا بتخطيطِهِم لِاستدراجه وتخديره لسرقتِه، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من إثرِ التخديرِ.