قبل إحالتها.. اعتذار محامي المتهم بإنهاء حياة طبيب الساحل عن القضية أمام الجنايات

تسلمت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في قضية الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" ومن المقرراحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة القادمة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين الثلاثة في قضية إنهاء حياة الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث مصرع الطبيب المجني عليه أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" على يد طبيبِ زميله بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، ومحامية على علاقة به وعامل لديه بعيادته.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسِ المتهمِ أحمد شحته الطبيبِ بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، وعامل لديه بعيادته، ومحاميةٍ، احتياطيا على ذمةِ التحقيقات؛ لاتهامِهِم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها إن الجريمة اقترنتْ بجناية سرقتِه بالإكراه، وذلكَ بعدما أقرُّوا بتخطيطِهِم لِاستدراجه وتخديره لسرقتِه، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من إثرِ التخديرِ.

وفي هذا السياق قال عمرو نوهان، محامي المتهم في قضية قتل طبيب الساحل، لـ الوفد،إنه اعتزر عن القضية والدفاع عن المتهم ضد الاتهامات الموجه له.