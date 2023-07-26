اليقظة الدوائية أداة الصحة العالمية لتتبع الآثار الجانبية للعلاجات

أوضح الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيدلة، أن اليقظة الدوائية هي أداة تنسيقية تحت مظلة الصحة العالمية لتتبع الآثار الجانبية للعلاجات، مشيرا إلى أنهم قاموا بدورات تدريبية مكثفة للصيادلة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تعيين ممثلين لليقظة الدوائية بكل محافظات التأمين الصحي الشامل.

إدارة الدواء وشئون الصيدلة

ولفت مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيدلة، إلى أن وحدة اليقظة الدوائية مسئولة عن اكتشاف و تحديد الأثار الجانبية للدواء، مضيفا أن ذلك يتم عن طريق البلاغات التي تسجل على المنصة الالكترونية والتي توصل بشكل فوري لهيئة الدواء.



وأكد أن وحدة اليقظة الدوائية مسئولة عن اكتشاف وتحديد الأثار الجانبية للدواء، موضحًا أن هيئة الرعاية الصحية تقوم بالتنسيق مع كل الهيئات المصرية التي تعمل تحت منظومة الرعاية الصحية، مثل هيئة الدواء و غيرها من الهيئات بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقال إن كل ما يخص الدواء وحماية المريض من الأثار الجانبية للدواء هو دور الهيئة الأساسي، متابعا: "لو ظهر على المريض أي أثار جانبية أخرى غير المسجلة بالنشرة نقوم بالنظر والتبليغ بها على الفور".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز.

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