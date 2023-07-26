أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء

تستعرض "بوابة الوفد" أسعار الخضراوات في الأسواق التجارية وسوق العبور في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، 26 يوليو 2023، إذ استقرت الأسعار، وجاءت كالآتي:

إليكم أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية:

أسعار الخضراوات

تبدأ أسعار كيلو الطماطم من 3.5 حتى 6 جنيهات، وكيلو البطاطس من 8 إلى 10 جنيهات، وكيلو البصل من 12 إلى 17 جنيها، وكيلو الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات، والجزر من دون عروش 6 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا.

وسجل أسعار الفلفل الرومي البلدي من 6 إلى 10 جنيهًا، وكيلو الفلفل الرومي الصوب من 6 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، والفلفل الحامي الصوب من 4.5 إلى 7.5 جنيهات، والفلفل الألوان من 10 إلى 20 جنيهًا.

وحقق أسعار كيلو الخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، وكيلو الخيار الصوب من 6 إلى 9 جنيهات، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر البامية من 15 إلى 25 جنيهًا.

أما كيلو البطاطا فقد سجل من 4 إلى 6 جنيهات، والقلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 3 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

سجل أسعار القرنبيط الواحدة 2 كيلو من سعر 3 إلى 4 جنيهات، وقرع العسل (الواحدة 6 كيلو) 18 إلى 24 جنيهًا، والكرنب الواحدة 3 كيلو بسعر 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) بسعر 6.5 جنيه، والكرنب سلاطة 2 كيلو بسعر 8 جنيهات، والقثاء بسعر 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وسجل الخس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، والخس الأحمر 2 جنيه، والكابوتشي 5 جنيهات للواحدة، والكرنب السلاطة الواحدة بـ5 جنيهات، والبوركلي بسعر 5 إلى 8 جنيهات للواحدة، واللفت بسعر 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر بسعر 2 إلى 4 جنيهات، والشبت (100 ربطة كيلو) بسعر 50 إلى 70 جنيهًا، والبقدونس ( 100 ربطة كيلو) بسعر 50 إلى 70 جنيهًا.