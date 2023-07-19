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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تداول 721 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة و721 شاحنة بضائع و142 سيارة.

حركة الصادرات تشمل 7000 طن بضائع عامة

 حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و371 شاحنة بضائع و121 سيارة  بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و350 شاحنة بضائع و21 سيارة.


ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة امل و تغادر الميناء  السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 وبوسيدون اكسبريس والقاهرة.

 وغادرت الميناء السفينة امل ، كما يشهد ميناء نويبع  البحرى تداول 1900 طن بضائع  عامة ومتنوعة و160 شاحنة  بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا  وايلة وبريدج.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2832 راكبا بموانئها.
 

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