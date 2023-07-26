الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عصابة سرقة السيارات بـ15 مايو

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

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 تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات

وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وبحوزتهم (السيارة المستولى عليها - دراجة نارية - فرد خرطوش - الأدوات المستخدمة فى السرقة) وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات.

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

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