المشوار الأخير.. القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك في الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك لسرقة المركبة في الوراق، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

بلاغ الواقعة

تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثمان سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.



استدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك"



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه قام باستدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة القسم، بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة، وعقب وصولهما قام وأحد المتهمين بالتعدى عليه بالضرب واستوليا على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وقاما بإعطائها للمتهم الثالث، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.