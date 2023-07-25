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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك بـ قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط متهمين قتلا سائق توك توك، وتركاه جثة هامدة داخل منزله، بمدينة قفط، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة و أسباب ارتكاب المتهمين للجريمة.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة قفط، أن المتهمين في الواقعة كل من: عمر.ع، مقيم ببندر قنا، ومحمد.ع.ج، مقيم بمنطقة فواخير قفط.

كما تبين أن المجنى عليه يعيش بمفرده داخل منزله، و أن المتهمين قتلا المجني عليه في الساعة الخامسة صباح يوم الجمعة الماضى، وتركاه جثة هامدة.

وكان ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد بالعثور على جثة "خالد.م.ع 49 عامًا، مقيداً بالحبال داخل منزله فى مدينة قفط.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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