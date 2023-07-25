القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك بـ قنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط متهمين قتلا سائق توك توك، وتركاه جثة هامدة داخل منزله، بمدينة قفط، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة و أسباب ارتكاب المتهمين للجريمة.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة قفط، أن المتهمين في الواقعة كل من: عمر.ع، مقيم ببندر قنا، ومحمد.ع.ج، مقيم بمنطقة فواخير قفط.

كما تبين أن المجنى عليه يعيش بمفرده داخل منزله، و أن المتهمين قتلا المجني عليه في الساعة الخامسة صباح يوم الجمعة الماضى، وتركاه جثة هامدة.

وكان ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد بالعثور على جثة "خالد.م.ع 49 عامًا، مقيداً بالحبال داخل منزله فى مدينة قفط.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.