رانيا يوسف تخطف الأنظار بوصلة رقص في إحدى حفلات الزفاف (فيديو)

تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها الجريئة، وآخرها فيديو متداول عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء حضورها حفل زفاف، وظهرت فيه وهي ترقص وتتمايل ومرتديه فستان أبرز أنوثتها وجمالها.

اقرأ أيضا.. رانيا يوسف.. إطلالة مثيرة بمهرجان ياسمين الحمامات بتونس

الفنانة رانيا يوسف

وبدت رانيا يوسف بفستان ساحر تميز بصيحة الكورسيه، ومكشوف الأكتاف وأحد الساقين، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، كما تزين بحبات اللؤلؤ والكريستال علي الصدر وعلى الأكتاف المنفصله والمصنوعه من الحرير، والتي أضافت لمسه أنيقة جذابة.

وتزينت الفنانة رانيا يوسف بمجموعة من المجوهرات الراقية، فضمت أقراط كبيرة الحجم تتدلى من أذنيها، وخاتم في كل يد، بالإضافة لإسورتين في اليد اليمنى.

رانيا يوسف

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف تصفيفة شعر بسيطة، فتركت خصلاتها تتدلى علي كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ووضعت مكياجًا ساحرًا، عكس جمال ملامحها وتماشى مع لون بشرتها وفستانها، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البنفسجي، بالإضافة للرموش الصناعية والكحل؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر كثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

رانيا يوسف تندم على زيجاتها المتعدده

أشارت رانيا يوسف أثناء حوارها في برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة Mbc1، في فقرة "ماذا لو" عاد بك الزمن للوراء ممكن تغيري شيء حدث، فأجابت قائلة:" طبعا متجوزش تاني ولا تالت مرة لأنها كانت تجربة سيئة، يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت، طليقي السابق أحنا أصحاب، الجواز في حد ذاته كان صعب مع ظروف حياتي، ألغي آخر زواجين لكن احتفظ بصداقته، وكمان أحوش شوية فلوس.

وتابعت حديثها على سؤال ما هو الشيء الذي تتمنى رانيا يوسف تغييره في شخصيتها علقت: "حسن النية والتبذير"، وعن أمنياتها قالت:"بناتي يخلصوا تعليمهم ويشتغلوا يوقفوا على رجليهم، والستر وأن ربنا يرزقني وربنا يكفينا شر المرض".

أخر أعمال رانيا يوسف

أما الأعمال الأخيرة التي قامت بها الفنانة رانيا يوسف هي بطولة فيلم "التاروت" مع الفنانة سمية الخشاب والفنانة ناهد السباعي وإخراج ابرام نشأت.