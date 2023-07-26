تأجيل جلسة محاكمة طبيب روض الفرج لجلسة 27 أغسطس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل جلسة محاكمة طبيب شهير متهم بممارسة الرذيلة مع سيدات مقابل إجراء عمليات إجهاضهن في القضية المعروفة إعلامية بـطبيب روض الفرج إلى يوم 27 أغسطس؛ وذلك لاستخراج مستندات.

قضية طبيب روض الفرج

وكانت الإجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على المتهم بابتزاز السيدات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة معه، وتبين من التحريات قيام طبيب أمراض نساء وتوليد المتهم.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تبين أن المتهم يتحصل على أموال من السيدات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض لأطفال السفاح، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ العملية لضمان حصوله على الأموال، وتبين أن الطبيب يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات الحوامل في أطفال سفاح بمقابل ممارسة الرذيلة معهن، حيث يقوم بابتزازهم بذلك لإجبارهن على الممارسة.

وكشفت التحقيقات أن الطبيب يقوم بممارسة الرذيلة مع السيدات نظير إجراء عمليات إجهاض لهن، ومواقعتهن في غرفة الكشف بعد إجبارهن على ذلك، حيث اعترف الطبيب في التحقيقات إن عيادته في روض الفرج من إحدى العيادات الشهيرة التي تتردد عليها الكثير من السيدات لإجراء عمليات الفحص والكشف، وتعمل معه في العيادة ممرضة.

وطلبت النيابة العامة في شمال القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في الواقعة، وتم استكمال التحقيقات، واستدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم في اتهامها الموجه للطبيب بمساومة السيدات على مارسة الرذيلة معه.