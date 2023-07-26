محافظ الجيزة يوجه بتوفير الرعاية لسيدة تعاني من مشكلة صحية

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحالة السيدة عزيزة أحمد محمود عبد النعيم المقيمة بشارع بورسعيد متفرع من شارع المطار إمبابه والتي تعاني من تخلل بمفصل بعظمة الفخد الصناعي وتحتاج عملية تركيب مفصل بالفخدين، وليس لها مصدر دخل وذلك فور رصد محافظة الجيزة استغاثه السيدة التي تم اذاعتها في برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى علىي قناة صدى البلد.

توفير سيارة من ديوان عام محافظة الجيزة



على الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المختصين بتوفير سيارة من ديوان عام محافظة الجيزة والتي قامت باصطحاب السيدة عزيزة محمود من المنزل إلى مستشفى الهلال الأحمر لاتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير كافه سبل الرعاية اللازمه لها.



ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والإستماع إلى مطالبهم وإستغاثاتهم والتي تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي التواصل تليفونياً مع السيدة عزيزة أحمد فور وصولها مستشفي الهلال الأحمر للإطمئنان علي حالتها الصحية حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لتجهيز المريضة لإجراء عملية تركيب مفصل بالفخدين وتفديم الرعاية اللازمه لها.

انتظام صرف معاش تكافل وكرامة



كما اطمأن المحافظ من مدير مديرية التضامن الاجتماعى على انتظام صرف معاش تكافل وكرامة للسيدة عزيزة مع تقديم مساعدات إضافيه لها لتسهيل سبل معيشتها.