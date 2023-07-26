حقيقة وجود أخطاء بطباعة برايل على الـ20 جنيهًا البلاستيكية

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم اكتشاف أخطاء في طباعة برايل المخصصة لغير المبصرين على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد البنك المركزى المصرى، أنه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، مُشددًا على أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة يتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس، حتى يتمكنوا من تمييزها، سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها في طباعة البنكنوت في جميع دول العالم، وتم شرح ذلك في الفيديو التعريفي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند طرح العملة للجمهور.

اختيار عناصر تصميم العملة الجديدة فئة العشرين جنيهًا

وأكد البنك المركزي المصري أنه تم اختيار عناصر تصميم العملة الجديدة فئة العشرين جنيهًا بدقة بالغة، ووفقاً لأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بما يتواكب مع المعايير والقياسات الدولية والتكنولوجية المطبقة في تأمين وطباعة العملة.