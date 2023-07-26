استعجال التحريات حول العثور على جثمان شاب في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن العثور على جثمان شاب ملقى في الشارع، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شخص ملقى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

تبين العثور على جثمان شخص فى العقد السادس من عمره، به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية أن عاطل طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة منذ أيام وأثناء خروجه من منزله طعنه.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبى الجريمة.

وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب ملاكى

في سياق آخر، توفى شخصين وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الغردقة شمال البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 5 طريق الغردقة رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه كسر بالفقرة العنقية الثانية وكدمة بالعين اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس وجرح بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

بينما تم إيداع جثة بمشرحة مستشفى الغردقة، والجثة الأخرى بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى.

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.