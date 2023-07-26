خلافات جيرة وعلاقة عاطفية وراء شروع متهمين بإنهاء حياة شخصين بالمنصورة

قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا لمتهمين إثنين شرعا في قتل شخصين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة، وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيهاً عما أسند اليهم من اتهام وألزمتهما المصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما شرعا في قتل المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد لوجود خلافات بينهم، بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك، وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر (بندقيتين اليتين بندقية خرطوش) وتربصوا لهما بالمكان الذي ايقنوا سلفا مرورهما منه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وما أن ظفرا بهما حتى أطلقا صوبهما عدة أعيرة نارية فأحدثا اصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق قاصدين من ذلك ازهاق روحهما الا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بحيثيات المحكمة حسبما استقرت فى يقينها وإطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها والتحقيقات التى تمت فيها، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى وجود خلافات جيرة سابقة بين المتهمين وبين المجنى عليهما الأول ، والثانى، بالإضافة لإعتقاد الثاني وجود علاقة عاطفية بين زوجته والمجنى عليه الأول وهو ما حدا بالمتهمين إلى تدبر أمرهما حيالهما،حيث عقدا العزم وبيتا النية على ضرورة الإعتداء على المجنى عليهما بالضرب تشفي وإنتقاماً.

وكشفت الحيثيات أن المتهمين أعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين عبارة عن البندقية خرطوش غير الششخنة وذخيرة حوزة وتربصا للمجنى عليهما في الطريق الذى أيقنا سلفاً مرورهما منه حال ذهاب الأول إلى حقله ، وعودة الثاني من عمله، وما أن ظفرا به حتى عاجلاء طلاق عدة أعيرة نارية صوب ساقيه ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وهي عبارة ن فتحات دخول بخلفية الفخذ والساق الأيسرين وأنسبة الساق اليمنى، وفتحات خروج بانسية الفخذ الأيمن القدم الساق اليسرى، والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.