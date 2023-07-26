بوتين: "إفريقيا واحدة من أقطاب العالم الناشئ وسنواصل مساعدة دولها"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: "إن روسيا تدعم رغبة الدول الإفريقية في الاستقرار والتقدم الاقتصادي".

الدول الإفريقية:

تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إفريقيا باتت واحدة من أقطاب العالم الناشئ، وستواصل روسيا مساعدة الدول الإفريقية في تعزيز السيادة والمشاركة الأكثر نشاطًا في حل القضايا العالمية.

أضاف أن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية اقتصاديًا، بالإضافة إلى محاربة الفقر، مع الاستمرار في مساعدة الشركاء الأفارقة بكل طريقة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية.

سفير مصر في موسكو: "التبادل التجاري الإفريقي الروسي بلغ 18 مليار دولار"



قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو: "إن القمة الروسية الإفريقية هي الثانية بعد القمة الأولى التي انعقدت عام 2019 وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك مع الرئيس الروسي بوتين".

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أضاف "النجاري"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أنّ هذه القمة ذات أهداف اقتصادية وتنموية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلى جانب التفاهم والتقارب السياسي بين روسيا والقارة الإفريقية الذي جرى تم التعبير عنه في القمة الأولى.

وصول حجم التبادل التجاري الإفريقي الروسي إلى 18 مليار دولار.

تابع سفير مصر في موسكو، أن روسيا لديها قدرات وإمكانيات كبيرة في المجالين الاقتصادي والتنموي، وتحاول توفير هذه القدرات للدول الإفريقية حتى تستفيد منها في مجال التنمية.

أكد، أن هناك أهداف تسعى الدول الإفريقية وروسيا إلى تحقيقها من خلال هذه القمة، إذْ إن التبادل التجاري بينهما زاد خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وبعض الأرقام تشير إلى وصولها لـ18 مليار دولار سنويًّا، كما أن هناك مشروعات كبرى يتم إقامتها بمعرفة روسيا وبخبرات روسية مثل الضبعة والمنطقة الصناعية وغيرها.

جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.