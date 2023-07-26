هيفاء وهبي تطل بالأبيض المكشوف وتروج لـ"ما بضعفش"| صور

تحرص النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على إبهار متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بظهورها بإطلالات مختلفة تبرز بها قوامها الجذاب وأنوثتها.

النجمة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بفستان أبيض تميز بصيحة الأوف شولدر، وأبرزت منحنيات جسدها وقوامها الممشوق ببعض الطيات ناحية الخصر وبشق من إحدى الساقين، وإرتدت أسفله جوارب أسود شفاف جريء، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود اللامع.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

وتزينت هيفاء بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة، والعديد من السلاسل مختلفة الأطوال المُثبتة حول الرقبة، بالإضافة لخواتم في اليد اليسرى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، فتركت خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الكيرلي الناعم والمرتب.

ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا ساحرًا مرتكزًا على رسمة العين، فإعتمدت ظلال العين باللون البني المدمج مع البيج، بالإضافة للكحل والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، وحددت ملامح وجهها بالبلاشر البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح والهاديء.

هيفاء وهبي

ونشرت هيفاء وهبي منشور آخر من كواليس أغنية " ما بضعفش "، وحصدت الأغنية على نجاحات كبيرة بعد أسبوعين من إصدارها، حيث بلغت 6 ملايين مشاهدة على قناتها الخاصة في "يوتيوب".

هيفاء وهبي

ما لا تعرفه عن هيفاء وهبي

هيفاء وهبي مطربة وممثلة لبنانية ولدت في جنوب لبنان وترعرعت في العاصمة بيروت، والدها لبناني وأمها مصرية، ولها ثلاث شقيقات ( علياء، نسرين وهناء)، وشقيقة واحدة من والدتها، وعملت في صغرها في محل لبيع المجوهرات.

بدأت هيفاء وهبى مشوارها مع الفن وهى في سن العشرون من عمرها عندما اشتركت فى مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان، لكنها أخفت عن لجنه التحكيم حقيقة زواجها الذي اكتشف، فطار حلمها بحمل تاج جمال لبنان، لكنها حققت شهرة وعملت كعارضة أزياء في عدد من الاعلانات التجارية والفيديو كليبات حتى اصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، وفي عام 1992 ظهرت في إعلان تجاري.

وفي عام 1994، شاركت هيفاء وهبي في كليب إرضى بالنصيب مع الفنان جورج وسوف، وانجبت بنت واحدة عام 1998 أسمتها زينب، لتقرر بعدها الانفصال عن زوجها الذي رفض منحها الطلاق سنوات عدة، قبل أن تحصل عليه مقابل منعها من رؤية طفلتها.