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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

أسباب إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أعلنت المطربة هيفاء وهبي، إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته اليوم في بيروت بمشاركة النجم محمد حماقي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير “تويتر”.

وكتبت صفحة هيفاء، قائلة : "نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المقرر بتاريخ 1 يوليو، لأسباب تتعلق بالشركة المنظمة والتأخر في إتمام ما يستلزم في إقامة الحفل في موعده المقرر.

آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عُرض في موسم عيد الفطر 2023، تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

 

ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

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