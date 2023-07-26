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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس حزب المؤتمر السوداني: نشكر مصر على وقوفها مع شعبنا (فيديو)

عمر الدقير رئيس حزب
عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني

وجّه عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، الشكر إلى جمهورية مصر العربية، على وقفها بجوار الشعب السوداني وفتح أبوابها للسودانيين قبل الحرب وبعدها، واستضافتها لاجتماع قوى الحرية والتغيير.

 

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وأكد "الدقير" خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ مصر تسعى بشكل دائم إلى وقف الحرب، من خلال قيادتها لمبادرة دول الجوار بالتنسيق مع المجموعات الدولية والإقليمية الأخرى.

نسعى لتشكيل لجان لتنفيذ البنود المتفق عليها

وأوضح أننا نسعى إلى تشكيل لجان لتنفيذ البنود المتفق عليها، أبرزها وقف الحرب وتكوين جبهة مدنية والدخول في جبهة سياسية تسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، على رأسها تكوين جيش وطني قومي واحد وتحقيق العدالة وتمكين مؤسسات الدولة.

 الوضع في السودان يتسم بالهشاشة

وأشار إلى أن الوضع في السودان يتسم بالهشاشة، واستمرار الحرب يعزز من دخول البلاد إلى حرب أهلية، كما يدفع قوى خارجية للتدخل في شؤونه، ما يؤدي إلى انزلاق البلاد لصراع وفوضى.

وانطلقت في القاهرة، أول أمس الإثنين، اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي القيادي، التي تستمر على مدى يومين، لمناقشة سُبل إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة، يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، التي دخلت يومها الأول بعد المئة.

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