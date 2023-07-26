"ثقافتنا في أجازاتنا" .. باقة متنوعة من الفعاليات وورش عمل بثقافة الجيزة

"ثقافتنا في أجازتنا' شعار رفعته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، لتنمية المهارات الإبداعية، حيث شهدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة الجيزة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

طاقات الخيال الخصب

"ثقافتنا في أجازتنا' .. فقدمت الدكتورة سناء صالح بمكتبة الدقي الثقافية، محاضرة بعنوان" كيفية التعامل مع طاقات الخيال الخصب لدى الأطفال " تخللتها ورش عمل تفاعلية لتنمية مهارات التفكير، وتشجيع الطاقات النفسية لديهم، وممارسة بعض الألعاب التخيلية التي تساعد على تنشيط ذكاء الأطفال وتدفق الخيال.

تنمية المهارات الإبداعية لدى ذوي الهمم

وعقدت مكتبة امبابة الثقافية من أجل تنمية المهارات الإبداعية لدى ذوي الهمم، ورشة لتعليم التشكيل بالورق الملون باستخدام فن الاوريجامي، من تنفيذ هبة الله سمير.

وبالتعاون مع الوحدة الاجتماعية عقدت مكتبة أم خنان ندوة ثقافية بعنوان " التربية الأسرية الإيجابية" دارت حول دور الأم في غرس القيم الإيجابية لدى الأبناء، وأهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة في تعليم الأولاد وتثقيفهم، والتحذير من عواقب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الأجتماعي، شارك بالندوة كل من حنان ابراهيم رئيس الوحدة الاجتماعية بأم خنان، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالحوامدية، الخبير التربوي د. محمد مازن.

ورش فنون تشكيلية

ومن جانب آخر تتواصل الأنشطة الصيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، فقدمت د. أماني الشيخ لرواد نادي المهندسين، مجموعة من ورش الفنون التشكيلية منها ورش عمل تصميمات زخرفية بمناسبة العام الهجري الجديد، مع ورش تدوير خامات البيئة لعمل إطارات للصور، وأخرى لتعليم الرسم بالبصمة، وبمكتبة دور التربية الثقافية نفذت نجلاء سيد ورشة فنية لتعليم التشكيل بالفوم ، بجانب تدريبات فنون شعبية للفنان سيد المصري.

ومن جانب آخر، اختتمت مكتبة البحر الأعظم فعاليات ورشة تصميم شخصيات Cut out، بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية، بمشاركة نجلاء سراج وأسماء سيد وسعيد عبد الرحمن بوحدة الرسوم المتحركة، كما قدمت د. نهى الكاشف بأطلس المأثورات الشعبية ورشة ألعاب شعبية، وأدارت ناهد عبد اللطيف حوار مع الرواد بعنوان "كيف أصبح شخص نافع ومفيد لمجتمعي؟!"

واستمرارا لاحتفالات الفرع بذكرى ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢ ، نظم بيت ثقافة زنين، يوما ثقافيا فنيا تضمن محاضرة بعنوان "الشعب يستطيع" تناول خلالها محمد ابراهيم، الحديث عن قدرة الشعب المصري على تغيير التاريخ والتخلص من القيود التي فرضها الاستعمار على مر العصور، وأشار "ابراهيم" إلى مجموعة من الأحداث التاريخية التي توثق لمناهضة المصريين لكافة أشكال وصور الاحتلال سواء سياسيا أو فكريا منذ تاريخ مصر القديم وحتى تاريخنا المعاصر، بينما عبر الرواد عن حب الوطن من خلال الرسم والألوان خلال ورشة الفنون التشكيلية التي قدمها احمد جمال، وعن أحداث الثورة واسبابها ونتائجها دارت مسابقة ثقافية بإشراف حنان أحمد.

وفي نفس السياق أدارت مكتبة ساقية مكي حوار ثقافي حول النتائج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لثورة 23 يوليو، بمشاركة آمال صلاح، وبمكتبة أطفيح الثقافية أُقيم لقاء ثقافي أدارته صباح حسني حول تنظيم الضباط الأحرار، والهدف من تأسيسه، والتعرف على أسماء أهم قياداته وتاريخهم النضالي ومن أبرزهم محمد نجيب و جمال عبد الناصر و محمد أنور السادات وعبد الحكيم عامر.