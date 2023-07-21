قصور الثقافة تحتفل بالذكرى الـ٧١ لثورة ٢٣ يوليو بأسوان

نظَّم فرع ثقافة أسوان، مساء أمس الخميس، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى ثورة ٢٣ يوليو الـ71، احتفالًا فنيًّا بحديقة الشيراتون، بحضور جماهيري كبير من أهالي محافظة أسوان.

ورش فنية:

تضمن الاحتفال ورشة فنية للأطفال "بوستر عن ثورة ٢٣ يوليو" للمدربات فاطمة علواني، منى أحمد يونس، باستخدام ورق الكانسون والألوان المائية والخشب والشمع.

كما قدَّمتْ فرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى وصحر أمير مجموع من الأغانى، منها: "الله أكبر، يا دنيا سمعانى، ياصحبجية، ياسلام على حبى وحبك، طالعة فى دماغى، خفيف الروح، زى ماهى حبها ياخفيف الروح، بتغنى لمين ياحمام، سألوني الناس عنك ياحبيبى، صدقنى ياصاحبى".

كما قدَّمتْ فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة إكرامى أبازيد مجموعة من التبلوهات المعبرة عن الفلكلور النوبى والأسواني، منها: "الكف، التاتا، النجراشاد، الأراجيد"، بالإضافة إلى فقرات غنائية للفنان حمادة حربى.

نظم الاحتفال بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويأتي ضمن برنامج متنوع لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو وعدد من المناسبات المتزامنة خلال يوليو الجاري.