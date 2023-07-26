من حلوان للمعادي.. كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الأربعاء أعلى طريق الأوتوستراد، للقادم من حلوان متجهًا إلى المعادى والمقطم، كما شهدت منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو تباطؤ فى حركة السيارات بسبب سيارات النقل الثقل.

كثافات مروريةبالعقاد وأعلى دائرى المرج

وايضًا ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد، وأعلى دائرى المرج للقادم من نفق السلام متجهًا الى الطريق الزراعى ومنه إلى الأقاليم.

وذلك وسط انتشار أمنى مكثف من قوات الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة المرورية.

وفى سياق اخر

أعلنت محافظة القاهرة إغلاق شارع 9 بداية من شارع 81 وحتى شارع 83 لبدء مشروع إحلال وتجديد شبكه الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والشركات المنفذة والمرور.

وجرى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة المواطنين، وتيسيير حركات المركبات من خلال التحويلات المرورية لحين انتهاء الأعمال.

التحويلات المرورية:

- تم غلق كلي للطريق (شارع 9) بداية من تقاطعه مع شارع 81 وحتى تقاطع مع شارع 83.

- القادم من شارع 9 يسلك شارع 81 ثم يمينا شارع القنال ثم يمينا شارع 83 وصولا لشارع 9.

وتأتى الأعمال لرفع كفاءة الصرف بالمنطقة من خلال العمل بجدول زمني وفي ضوء التنسيق المستمر مع شركة الصرف الصحي، ليتم إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد خط الصرف بشارع 9.

وفى سياق اخر

قررت محكمة جنايات الجيزة، مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة ابنة زوجته إداريًا.

كشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقت بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر مفاده وصول سارة محسن علي أمين وبصحبتها ابنتها الطفلة مكة إسلام محمد حسين مهران، وبها بعض الإصابات والجروح بغرض استخراج شهاد وفاة لها.

بإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات تبين أن الطفلة مقيمة صحبة والدتها بالعقار رقم 559 مساكن عثمان دائرة القسم وزوج والدتها والذي يدعى مهند. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه واحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية.