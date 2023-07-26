نشرة أخبار الحوادث.. حركة تنقلات الداخلية.. الإبقاء على مديري أمن القاهرة والجيزة

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة تضم أبرز أخبار الحوادث خلال الساعات الأخيرة، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بأهم الأخبار التي تتعلق بالحوادث في كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال ما يلي نرصد أبرز أخبار الحوادث خلال الساعات الأخيرة.

شهدت حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية عدداً من النتائج الهامة منها الإبقاء على مُديري أمن القاهرة والجيزة اللذيان يحظيان بثقة الجميع في الوزارة.

واحتفظ اللواء أشرف الجندي بمنصب مُدير أمن القاهرة، واحتفظ اللواء هشام أبو النصر بمنصب مُدير أمن الجيزة.

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هنا: حركة تنقلات الداخلية.. الإبقاء على مديري أمن القاهرة والجيزة

جدد قاضي المعارضات بجنح مركز طنطا اليوم، بحبس المتهمين بإنهاء حياة الفتاة "فرح.ا" طالبة ثانوي صناعي بتقطيع أطرافها والقاء جثتها بمياة مصرف قرية سبرباي 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهاء حياة فتاة تدعي فرح علي يد صديقتها لخلافات سابقة بينهما، موجها بحبس الفتاة القاتلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كما وجهت النيابة العامة بالضرورة تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط منزل المتهمه وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هُنا: غدر الصحاب .. قرار جديد في قضية فرح طالبة طنطا

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو "بث مباشر" تضمن استغاثة لسكان أحد العقارات الكائنة بحي النزهة بالقاهرة لتضررهم من قيام "مقاول" بالبناء المُخالف بالإتفاق مع الورثة "ملاك العقار" مما يضر بالسلامة الإنشائية للعقار ويهدد حياة قاطنيه.

وبالانتقال للعقار محل الشكوى تبين وجود أعمال بناء حديثة بمعرفة "أحد الأشخاص" وقيامه بالبناء بدون ترخيص لغرف من الطوب وتسقيفها بخرسانة مسلحة وعمل شدة خشبية إستعداداً لصب أسقف غرف أخرى بسطح العقار.

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هنا: الداخلية تكشف حقيقة بناء مقاول مباني مخالفة بالنزهة

تعرض 7 أشخاص للإصابة بجروح متفاوته بعد اصطدام أتوبيس بجمل فى طريق محور الضبعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية .



تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود حادث مرورى بطريق الضبعة ووجود مصابين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس نقل ركاب ب " جمل " تصادف عبوره للطريق مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمزيدٍمن التفاصيل تابع من هنا: إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم اتوبيس بـ"جمل" بطريق الضبعة