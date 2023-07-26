إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم اتوبيس بـ"جمل" بطريق الضبعة

تعرض 7 أشخاص للإصابة بجروح متفاوته بعد اصطدام أتوبيس بجمل فى طريق محور الضبعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية .

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود حادث مرورى بطريق الضبعة ووجود مصابين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس نقل ركاب ب " جمل " تصادف عبوره للطريق مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر كشفت الداخلية حقيقة بناء مقاول مباني مخالفة بالنزهة، حيث تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بمقطع فيديو "بث مباشر" تضمن استغاثة لسكان أحد العقارات الكائنة "بحى النزهة بالقاهرة" لتضررهم من قيام "مقاول" بالبناء المُخالف بالإتفاق مع الورثة "ملاك العقار" مما يضر بالسلامة الإنشائية للعقار ويهدد حياة قاطنيه .

وبالإنتقال للعقار محل الشكوى تبين وجود أعمال بناء حديثة بمعرفة "أحد الأشخاص" وقيامه بالبناء بدون ترخيص لغرف من الطوب وتسقيفها بخرسانة مسلحة وعمل شدة خشبية إستعداداً لصب أسقف غرف أخرى بسطح العقار .. حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والقيام بحملة لإزالة أى أعمال مخالفة بالعقار المذكور ، وتم تكسير جزئى للمبانى المخالفة وإزالة للأسقف الخرسانية وتحرير محضر مبانى عن الأعمال المخالفة بسطح العقار.