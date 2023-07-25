جدد قاضي المعارضات بجنح مركز طنطا اليوم، بحبس المتهمين بإنهاء حياة الفتاة "فرح.ا" طالبة ثانوي صناعي بتقطيع أطرافها والقاء جثتها بمياة مصرف قرية سبرباي 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

غدر الصحاب ..قرار جديد في قضية فرح طالبة طنطا

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهاء حياة فتاة تدعي فرح علي يد صديقتها لخلافات سابقة بينهما، موجها بحبس الفتاة القاتلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كما وجهت النيابة العامة بالضرورة تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط منزل المتهمه وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما شددت النيابة العامة بسرعه إجراء تحاليل دي إن إيه للفتاة الضحية ومقارنتها بأفراد أسرتها كون الجثة مشوهة بمواد حارقة ومعالمها شبه مختفية تيسيرا لدفنها .

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز طنطا بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط كشف غموض العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، في العقد الثاني من عمرها، بعد أن عثر عليها منذ 3 أيام، ملقاه بمياه إحدي المصارف بنطاق مركز طنطا، كما تم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، داخل جوال وملقاه علي حافة أحدي المصارف بدائرة مركز طنطا .

وكشفت التحريات، التي أجراها مدير المباحث الجنائية وضباط البحث الجنائي، أن الجثة تخص طالبة في الصف الثاني الثانوي، وتدعي "فرح محمد" وتبلغ من العمر 16 سنة.

وكشفت التحريات أنها لقت مصرعها بطعنة نافذة علي يد صديقتها وتدعي "هبة. ه.لا "حال تواجدهما داخل شقة الأخيرة، وتركتها خلال 3 أيام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بينما قامت بقطع قدميها، وتخلصت منها بالقاءها داخل أحدي المصارف في شيكارة بعد انبعاث رائحة كريهة في شقتها وخوفا من انفضاح أمرها .

كما تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، كما جري ضبط المتهمة، وعرضها على النيابة العامة.