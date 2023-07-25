حركة تنقلات الداخلية 2023.. تعيين اللواء هاني شعراوي مديرًا للمباحث الجنائية بالجيزة

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة الترقيات والتنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2023.

وتم تعيين العميد هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة وترقيته إلى رتبة لواء، وجاء في الحركة تولي اللواء أحمد الوتيدي منصب نائب مدير مباحث الجيزة خلفًا للواء أحمد خلف الذي نقل إلى قطاع الحماية المجتمعية "السجون”.

وشملت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، تجديد الثقة في اللواء هشام أبو النصر، مديرًا لأمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي، مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.



وتهدف حركة الشرطة سنويا، ضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المختلفة، التي تعتمد على الانضباط، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط.

بيان الداخلية حركة تنقلات الشرطة

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية".

ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة

وتابعت الوزارة :" جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية".

كما استهدفت حركة تنقلات الشرطة 2023، مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.



كما أكدت الوزارة أن حركة تنقلات الشرطة 2023 ، استهدفت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.