الشروط والأوراق المطلوبة لترخيص سيارة “معاقين” 2023

يبحث الكثيرون عن الشروط والأوراق المطلوبة لترخيص سيارات ذوي الهمم "المعاقين"، نظرا لانخفاض سعرها، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري بشكل مبالغ فيه سواء للزيرو أو المستعمل.

اقرأ أيضا.. أسعار سيارات جيلي بعد زيادات اليوم

شروط الحصول على سيارة المعاقين لعام 2023 :

1- يبدأ سن الفرد المتقدم 18 سنة فأكثر.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

4 - سعة السيارك اللترية لا تزيد على 1600 cc.

5 - يلزم أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

6 - لا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

7 - ضرورة اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.

8 - توافر تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

9- توافر تقرير من المجلس الأعلى، محددا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة، فضلا عن تحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

خطوات الحصول على سيارة معاقين:

1 - التوجه إلى وزارة التضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

2 - يجب أن يجيب المتقدم للحصول على سيارة على جميع البيانات الموجودة على موقع https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

(البيانات الشخصية: الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة- الحالة الاجتماعية -العنوان- الوظيفة – التليفون- تحديد نوع الاعاقة طبقا للقانون (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسيه – امراض دم – امراض قلب).

3 - مكان الكشف الطبي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- اذا كان المتقدم غير كامل الأهلية بسبب مرض ما، يقوم بتحديد البيانات التالية: (اسم ولي الأمر – الرقم القومي – صفته بالنسبة لحامل الطلب من ذوى الإعاقة.

4 - اختيار تاريخ الكشف الطبي.

5 - اختيار الجمرك الذي يرغب المعاق في الحصول على السيارة منه.

6 - يظهر بيان يوضح كافة بياناتك الشخصية التي قمت بتسجيلها في الخطوات السابقة، ويحدد مكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.

7 - لا يمكن الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات معاقين مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.