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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رامي رضوان معلقا على أزمة الشحات والشيبي: علاقات مصر والمغرب أكبر من أي لاعب

رامي رضوان
رامي رضوان

قال الإعلامي رامي رضوان، إن  واقعة صفع حسين الشحات  لمحمد الشيبي لا يختلف عليها اثنان يتحدثان بموضوعية بعيدا عن الانتماء، لأنه حدث غير أخلاقي، وغير رياضي، ويجب العقوبة، موضحا أن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي كان يبحث عن تغليظ العقوبة، ولكن اللائحة الخاصة بالرابطة تنص على أن العقوبة مباراتين.

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ميدو: الأهلي وقع عقوبة على حسين الشحات لحمايته

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية " dmc"، مساء اليوم  اسم حسين الشحات أحد أكثر الأسماء ترديدا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "تويتر"، إذ غرد في حدود 190 ألف تغريدة في الساعات الأخيرة، وذلك بسبب التصرف غير اللائق من اللاعب في حق محمد الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أن رابطة الأندية اتخذت موقفا من هذا التصرف، وتم إيقاف اللاعب لمدة مباراتين، إضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، بسبب هذا الموقف غير اللائق.

وتابع رامي رضوان، أنه من ناحية النادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماع لبحث عدد من الأمور منها الاطلاع على تقرير الموقف من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وتم توقيع غرامة على حسين الشحات بمبلغ نصف مليون جنيه، وهذا بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ، والاعتذار عما بدر منه.

 العلاقات المصرية المغربية أكبر من أي لاعب

وأردف: " ما يلام فيه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الاحتقان ونفخ النار لتضخيم الأمر بشكل كبير جدا، ليصل إلى العلاقات بين مصر والمغرب.. لا لا لا هنا لازم نقف، العلاقات المصرية المغربية أكبر من أي لاعب، ومش هندخل علاقات الدولتين بموقف داخل ملعب بين اتنين لاعيبة". 

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