الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: الأهلي وقع عقوبة على حسين الشحات لحمايته

حسين الشحات
حسين الشحات

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي قام بحماية حسين الشحات بما أعلنه من توقيع عقوبة على اللاعب.

إقرأ أيضًا..

txt

ميدو: عدم معاقبة كهربا ودونجا وباهر المحمدي سبب في اعتداء حسين الشحات على الشيبي

txt

ميدو يكشف بند لم يتم تطبيقه في عقد رعاية الزمالك


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قام بحماية حسين الشحات بما أعلنه من توقيع عقوبة على اللاعب بتغريمه ماليا" 
وأضاف: "بُعد معاقبة حسين الشحات يكمن في رغبة الأهلي في حماية اللاعب لكونه كان مُخطئا" 
واختتم: "مثلما تضرب أخوك الصغير في خناقة لكونه أخطأ، لكي تحميه"

وكان الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة أمس أمام بيراميدز
 

تفاصيل واقعة حسين الشحات والشيبي 

 

تعدى حسين الشحات على محمد الشيبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالصفع عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الدفاع الجوي. 

مواد متعلقة

لميس الحديدي عن صفعة حسين الشحات للاعب بيراميدز: شيء سخيف ومشين

ثروت سويلم : حسين الشحات أخطأ وقرار العقوبة جاء سريعاً لحل الأزمة

ميدو: عدم معاقبة كهربا ودونجا وباهر المحمدي سبب في اعتداء حسين الشحات على الشيبي

تعليق عمرو أديب على أزمة حسين الشحات ومحمد الشيمي (فيديو)

بيراميدز يرد على بيان حسين الشحات بشأن واقعة الشيبي

حسين الشحات يعتذر عن واقعة صفع الشيبي

هاني سعيد: "ما فعله حسين الشحات مع الشيبي جريمة ولن نترك حق اللاعب والنادي"

ردود أفعال متباينة بشأن عقوبة حسين الشحات
الجريدة الورقية