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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تشيز كيك باللوتس.. حضريها في الأعياد لمذاق شهي

تشيز كيك لوتس
تشيز كيك لوتس

تشيز كيك باللوتس من الحلويات الشهيه التي يحبها الكثير من الناس، فزبدة اللوتس أصبحت من النكهات الرئيسية والمطلوبه على العديد من الحلويات؛ لمذاقها المختلف، ولذلك نقدم لك أسهل طريقة لصنع تشيز كيك لوتس يمكنك تقديمها لضيوفك في المناسبت.

 

تشيز كيك

طريقة عمل تشيز كيك باللوتس

المقادير

- لقاعدة التشيز كيك :

بسكويت : 250 غراماً (بسكويت لوتس / مطحون)

الزبدة : 100 جراماً (سائلة)

 

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- للحشوة :

جبن كريمي : 300 غراماً

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (زبدة اللوتس)

كريمة : 2 كوب (سائلة)

- الزبدة : حسب الرغبة (زبدة اللوتس / للتزيين)

 

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حضري تشيز كيك بسبوسة لضيافة المناسبات

طريقة التحضير

1. لتحضير قاعدة التشيز كيك: ضعي البسكويت المطحون في وعاء، وأضيفي عليه الزبدة المذوبة، واخلطي المكونات جيداً، ثم رصي البسكويت في قاع صينية التشيز كيك.

 

2. لتحضير الحشوة: في وعاء آخر، اخلطي الجبن الكريمي مع زبدة اللوتس والكريمة السائلة حتى يتشكل لديك خليط متجانس من المكونات.

 

3. وزعي خليط الحشوة فوق قاعدة البسكويت بطريقة متساوية ومتناسقة.

 

4. أدخلي الصينية للثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

 

5. قبل التقديم، زيني بزبدة اللوتس السائلة، وقدميها باردة.

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