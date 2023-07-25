أحمد موسى يعلن بشرى للمواطنين حول انقطاع الكهرباء (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين عن تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة

وأضاف أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء،مساء اليوم ، أن وزارة الكهرباء لجأت لتخفيف الأحمال خلال الفترة الأخيرة نتيجة الموجة شديدة الحرارة ونقص الغاز والمازوت.

توفير ملياري جنية من الكهرباء للبترول لتوفير المازوت المطلوب للإنتاج

وتابع :"بدأت الشركة نقلل قطع الكهرباء، وهذا مع خفض للقدرات حيق تم من 2.5 إلى 3 الاف ميجا وايت"، مشيرا إلى أن هناك أخبار منشورة على أحدى المواقع الأخبارية عن توفير ملياري جنية لتوفير المازوت، والأخبار حيث أفادت الكهرباء أنه توفر مليارَي جنيه لـ"البترول" لشراء مازوت لإنتاج القدرات المطلوبة.



و زف جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك، بشرى سارة للمواطنين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بشأن انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، حيث تراجع مقدرات تخفيف الأحمال أمس إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات في وقت الذروة، موضحا أن الحمل الأقصى على الشبكة القومة للكهرباء بلغ أمس الإثنين 35 ألف ميجا وات، كما أن هناك قدرات احتياطية في الإنتاج المتاح بلغت 10 آلاف ميجا وات.