نصائح ضرورية للحفاظ على الأجهزة من التلف عند انقطاع الكهرباء

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر أو عودته بفولت مرتفع من الممكن أن يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية والمنزلية، لذا يجب على المواطنين وربات المنازل الحرص والانتباه لانقطاع الكهرباء.

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وأضاف هلال في تصريحه لـ"الوفد"، أن عند انقطاع الكهرباء يجب على الفور فصل سكينة الكهرباء، حتى عودة التيار من جديد وإعادة تشغيلها بعد وقت لا يقل عن 10 دقائق، وذلك لضمان ثبات الفولت واستقراره وعدم وجود اضطرابات فيه.

ترشيد فاتورة الكهرباء

وتوجه رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، بالنصح للمواطنين، لتقليل تكلفة فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات أولها غلق باب الغرفة عند تشغيل التكييف، وفصل فيش الأجهزة غير المستخدمة، وتسخين كمية مياه أكبر في الكاتل والاحتفاظ بها لعدم تكرار تشغيله، وفصل فيشة الشاحن عند عدم استخدامه، وعدم استخدام الغسالة على السخان إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك.