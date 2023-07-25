السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي بإمبابة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل سيارة ملاكي بمنطقة إمبابة، من دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بشارع محمد الإمبابي من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

فرض كردون أمني:



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.