عاجل
الكابوريا بـ 200 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق حالتها متأخرة جدًا.. القصة الكاملة لطفلة المترو
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي بإمبابة

بوابة الوفد الإلكترونية

 نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل سيارة ملاكي بمنطقة إمبابة، من دون وقوع إصابات.

 وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بشارع محمد الإمبابي من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

 فرض كردون أمني:


 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.

 

مواد متعلقة

تفاصيل وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق بالمنيا

إخماد حريق شب داخل شقة في ميت عقبة دون إصابات

السيطرة علي حريق سيارة بمدينة المستقبل فى الإسماعيلية
الجريدة الورقية