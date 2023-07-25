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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أحمد سعد يحقق حلمه بمهرجان قرطاج ويغازل المرأة التونسية

أحمد سعد
أحمد سعد

أعرب المطرب أحمد سعد عن شدة فرحته وسعادته بنجاح حفله في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، مشيرا "طول عمري بحلم أقف على المسرح ده".

أحمد سعد 

أحمد سعد "كسبت النهائي"


شارك أحمد سعد محبيه ومتابعيه فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلا: "أحمد سعد كسب النهائي دي كانت الجملة المفضلة ليا على السوشيال ميديا في تونس، وده حصل بفضل الله وحب الجمهور التونسي الحبيب شكرا إدارة مهرجان قرطاج وكل من ساهم في التنظيم العظيم".

https://www.instagram.com/reel/CvHpd3_M8hM/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

من ناحية أخرى، أحيا أحمد سعد حفلا غنائيا مساء السبت 22 يوليو ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.

أحمد سعد يوجه كلمة لجمهورة بعد ازمتة الأخيرة 

وشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، وحرص أحمد سعد على توجيه كلمة لجمهوره بعد الأزمة التي وقعت عقب الحفل الذي أحياه أول الشهر الجاري في تونس والاتهامات التي وجهت له بإهانة المرأة التونسية بعد خلافه مع منظمة الحفل.

أحمد سعد

أحمد سعد يغازل المرأة التونسية "أحلى حاجة في الكون"

وأشار أحمد سعد في حديثه لجمهور حفله في مهرجان قرطاج: "زي ما توقعت طول عمري بحلم أقف على المسرح ده، وسط الناس الحلوة دي فعلا أحلى جمهور في العالم، قالوا عني كلام أنا نفسي مش مصدقة قال بيقولك إيه بيغلط في المرأة التونسية، دي المرأة التونسية أحلى حاجة في الكون، إيه يا جماعة أنا مش هقول كتير أنا كتبت حاجة من قلبي".

أحمد سعد

وغنى أحمد سعد أغنية وجهها للمرأة التونسية قال فيها: "أنا بقول سألت عن أصل الجمال قالولي هي
هي الشهامة والجدعنة والأصول والحلاوة هي
الأصل منها هي والاحترام هي، وجيت وشفت بعينيا طلع اسمها تونسية".

أحمد سعد 

على جانب آخر، طرح أحمد سعد أحدث أغنياته دويتو مع الفنانة روبي وتحمل اسم "يا ليالي" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كما يستعد أحمد سعد، لإحياء حفل مهرجان العلمين الجديدة يوم الخميس الموافق 27 يوليو.

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