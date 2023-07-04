منظمة حفل أحمد سعد تكشف أحداث مثيرة ومحادثة إيجابية تنهي الجدل (تفاصيل)

أعربت الإعلامية زكية المنصوري، مديرة المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة بالرملة في تونس، عن تفاصيل جديدة حول الأزمة التي حدثت بينها وبين المطرب أحمد سعد الأيام الماضية، بعد إحيائه حفلا غنائيا.

أحمد سعد ومنظمة الحفل

زكية المنصوري "ما حدث كان سوء تفاهم بسبب نقل معلومات خاطئة لي ولأحمد سعد"

كشفت زكية المنصوري من خلال تصريحات لبرنامج "صباح العربية" المذاع عبر قناة العربية: "ما حدث كان سوء تفاهم بسبب نقل معلومات خاطئة لي ولأحمد سعد على مدى ساعتين، بواسطة أطراف كانت مهمتها الوحيدة التشويش".

أحمد سعد

زكية المنصوري "وصلتني معلومات أن أحمد سعد يرفض الحضور للمسرح لأنه غير ممتلئ"

وتابعت زكية المنصوري قائلة : "بالنسبة لي كانت المعلومات التي وصلتني أن أحمد سعد يرفض الحضور للمسرح لأنه غير ممتلئ بطريقة مرضية له، وأنه مرتبط بإحياء حفل آخر في فندق بالعاصمة بعد حفله في المهرجان".

أحمد سعد ومنظمة الحفل

وأضافت زكية المنصوري معلقه :"من ناحية آخري، نقلت أطراف لأحمد سعد فيديوهات وصور تظهر أن المسرح شبه فارغ وهذا غير صحيح، لأن المسرح يتسع تقريبا لـ 8 آلاف شخص، ووصلنا لأكثر من نصفه تقريبا، ولكن ربما لم يكن توزيع الجمهور داخل المسرح بشكل صحيح".

وأشارت زكية المنصوري :"بعد الحفل، اعتبرنا أن وقوفه على المسرح كان لوقت قصير بالنسبة لجمهور انتظره 3 ساعات".

حفل أحمد سعد بتونس

وأكدت زكية المنصوري عن كواليس حديثها مع أحمد سعد قبل صعوده للمسرح قائلة: "عندما تأخر ذهبت له في الفندق، وطلبت منه بهدوء ولطف الحضور للمسرح لأن الجماهير بدأت تتشنج في مطالبتها بظهوره، وعاملني بكل احترام ولبى دعوتي، وكلمني عن الفيديوهات فقلت له هذا غير صحيح".



وحول وجود بند في العقد خاص بلقاء أحمد سعد والصحافة، قالت: "كان عندي وعد من مدير أعمال أحمد سعد، ونسقت معه لعقد ندوة صحفية بعد الحفل".

أحمد سعد

وردا على سؤال هل انتهت هذه الأزمة، في ظل إلزام نقابة الموسيقيين المصرية أحمد سعد بالاعتذار لسيدات تونس، قالت مديرة المهرجان: "الأزمة انتهت ودارت بيني وبين أحمد سعد محادثة إيجابية تكلمنا فيها بكل هدوء".