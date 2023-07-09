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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أحمد سعد يعبر عن سعادته بلقاء محمد صلاح عقب أزمته الأخيرة

أحمد سعد ومحمد صلاح
أحمد سعد ومحمد صلاح

أعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته بمقابلة فخر العرب محمد صلاح نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري في اليونان، وذلك من خلال تصريحات له بأحد البرامج التلفزيونية.

أحمد سعد ومحمد صلاح 

أحمد سعد عن فخر العرب " أنا بحبه وكان حلمي إني أشوفه من بدري لأنه نموذج مصري محترم"

 كشف أحمد سعد من خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويذاع عبر شاشة mbcمصر، عن فرحته بلقائه لنجم كرة القدم محمد صلاح قائلا: "أنا أول مرة أشوف محمد صلاح بس أنا بحبه وكان حلمي إني أشوفه من بدري لأنه نموذج مصري محترم، محمد صلاح رمز للإنسان الناجح اللي بيعرف ينبسط، لما تكون مشهور وتعرف تنبسط دي حاجة مهمة جدا".

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أحمد سعد فى تونس .. أزمة مستمرة ووزارة الثقافة تعلق

أحمد سعد ومحمد صلاح 

أحمد سعد "كانت نفسيتي تعبانة لكن ربنا كرمني بإني شوفت صلاح"

وتابع أحمد سعد حديثه معلقا:"محمد صلاح حاجة مبهرة وجميلة وبقعد اتفرج عليه وأنا منبهر، صلاح منظم جدا، وقت الشغل شغل، وكانت نفسيتي تعبانة قبل ما أروح اليونان، بسبب اللي حصل معايا، لكن ربنا كرمني بإني شوفت محمد صلاح الإنسان الجميل".

أحمد سعد ومحمد صلاح 

ويذكر أن ظهر المطرب أحمد سعد في سهرة إلى جانب لاعب كرة القدم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، وهما يغنيان بصحبة عدد كبير من أصدقائهما على أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، أثناء قضاء إجازتهم هناك، وبصحبتهم لاعب كرة القدم أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة وفريق ألانيا سبور التركي.

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أحمد سعد يوضح تفاصيل الأزمة الأخيرة ويلجأ للقضاء التونسي

من ناحية أخري، أوضح مؤخرا أحمد سعد من خلال تصريحات له، عن أزمته مع منظمة مهرجان في مدينة بنزرت التونسية، والتي أثارت جدلا كبيرا الساعات الماضية، أثناء تواجده في تونس لإحياء حفل غنائي.

أشار أحمد سعد من خلال منشورا له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. توضيح ما جرى من أحداث في تونس، كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف، والذي على أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب والترحاب".

وأضاف أحمد سعد "لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد، فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي، وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

وتابع أحمد سعد معلقا: "محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد على التعامل مع الإعلام، ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احتراما للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق ومحاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي".

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أحمد سعد فى تونس .. أزمة مستمرة ووزارة الثقافة تعلق

أحمد سعد يوضح تفاصيل الأزمة الأخيرة ويلجأ للقضاء التونسي
الجريدة الورقية