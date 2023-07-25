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الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

مقالات الرأي

كلام فى الهوا

الأمل نور يضىء الحياة ويصنع المستقبل، فعندما يموت يعيش الشخص جسدًا من غير روح، ويتخبط فى ظلمات الحياة والحزن، ويرفع الشخص راية اليأس، ولا يبقى له سوى الألم. ولأن الحياة لن تنتظرك، كما يقول الشاعر صلاح جاهين «يأسك وصبرك بين إيديك وأنت حر.. تيأس ما تيأس الحياة راح تمر» مهما كان الأمر تذكر أن لكل بداية نهاية، وأن لكل هم فرجًا، ولكل ضيق مخرجًا، فإذا كان موت الأمل بسبب نقص المال تذكر «ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب»، وعندما يموت الأمل بسبب المرض تذكر «إذا مرضت فهو يشفين»، وإذا كان موت الأمل بسبب كثرة الذنوب تذكر «قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله». فما هى إلا أيام وساعات وينتهى الليل وتشرق شمس الحياة. فإذا بكينا ومكثنا فى مكاننا فلن تشرق الشمس لنا... وأنت حر!

لم نقصد أحدًا!

 

الجريدة الورقية