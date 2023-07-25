قطار القوافل الدعوية يصل للمنيا

نظمت منطقة وعظ المنيا ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ( إدارة البرلمان والتعليم المدني وإدارة الهيئات الشبابية ، تنفيذ عدد الندوات الدينية عن أهم القضايا التى تخص الشباب .

وذلك بمراكز شباب مدينة سمالوط ، واطسا المحطة ، وقلوصنا والبيهو، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف "وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور نظير عياد ، وفضيلة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى الدكتور محمود الهواري.

وتهدف القافلة الدعوية القادمة لمحافظة المنيا ، إلى نشر الفكر الوسطى ، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ، وبيان وسطيته ، ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب ، والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة ، وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات ، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ، ومحاربته للشائعات الكاذبة

والتي ستشهد القوافل في الفترة القادمة ، انتشارا لعلماء الوعظ بالأزهر الشريف بجميع مراكز الشباب بمحافظة المنيا، ويأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ،الدكتورة سوسن سوسن وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، إشراف الأزهر فضيلة الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الدينى بالوعظ .

واشراف إدارة البرلمان ، وإدارة الهيئات الشبابية ، احمد طه مدير إدارة البرلمان ، وحيد شحاتة مدير محمد شوقي مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط، إدارة الهيئات الشبابية نادي عبد الهادي ، اشرف محمد عبد الأعلى مسنقي برامج الوعظ.