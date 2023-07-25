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الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قطار القوافل الدعوية يصل للمنيا

القوافل الدعوية
القوافل الدعوية

نظمت منطقة وعظ المنيا ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ( إدارة البرلمان والتعليم المدني وإدارة الهيئات الشبابية ، تنفيذ عدد الندوات الدينية  عن أهم القضايا التى تخص الشباب .

وذلك بمراكز شباب مدينة سمالوط ، واطسا  المحطة ، وقلوصنا والبيهو، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور  أحمد الطيب  شيخ الأزهر الشريف  "وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور نظير عياد ، وفضيلة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى الدكتور محمود الهواري.

وتهدف  القافلة الدعوية القادمة لمحافظة المنيا ، إلى نشر الفكر الوسطى ، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ، وبيان وسطيته ، ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب ، والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة ، وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات ، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ، ومحاربته للشائعات الكاذبة

والتي ستشهد القوافل في الفترة القادمة ، انتشارا لعلماء الوعظ بالأزهر الشريف بجميع مراكز  الشباب بمحافظة المنيا، ويأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ،الدكتورة سوسن سوسن وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، إشراف الأزهر فضيلة الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الدينى بالوعظ .

واشراف إدارة البرلمان ، وإدارة الهيئات الشبابية ، احمد طه مدير إدارة البرلمان ، وحيد شحاتة مدير محمد شوقي  مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط، إدارة الهيئات الشبابية نادي عبد الهادي ،  اشرف محمد عبد الأعلى مسنقي برامج الوعظ.

الجريدة الورقية