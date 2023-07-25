عاقبت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، عامل وبائع متجول وسباك، بالإعدام لاتهامهم باستدراح سائق سيارة "تاكسي" وقتله لسرقة سيارته، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم.

عشماوي ينتظر 3 متهمين .. سرقوا وأنهوا حياة سائق تاكسى بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14665 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي م م"، وشهرته "مصطفي الأسود"، 24 سنة، عامل، و"محمد م ع"، وشهرته "محمد شرقية"، 19 سنة، بائع متجول، و"أحمد ا م"، وشهرته "أحمد العسكري"، 25 سنة، سباك، قتلوا عمداً المجني عليه كرم محمود محمود محمد مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، بأن قبعوا بمحلهم بالطريق العام متربصين بكهل ذو وهن قائدٍ لسيارة أجرة، حددوا طرازها سلفاً وما أن لاح لهم مبتغاهم حتى استوقفوه طالبين منه التوجه لوجهتهم المزعومة فأنصاع لهم، وبمحل بعيد عن أعين الرقباء أطبق المتهم الثاني الجالس من خلفه على عنقه، تبعه أن قيدا المتهمان الأول والثالث حراكه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول كمم فيه، قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المُرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت تلك الجناية بقصد التأهب لارتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة 317 رابعا وخامساً من قانون العقوبات، وتسهيلاً لها إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا ليلاً ساعة اليد والهاتف المحمول والمبلغ المالي المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكين للمجني عليه "كرم محمود محمود محمد"، والسيارة الرقيمة "أ ق ه / 813"، أجرة قيادة الأخير، وآلة رفع السيارة، ومفتاح فك براغي إطاراتها المملوكين للمجني عليها رضا عبد الفتاح محمد عقب فراغهم من فعلتهم المبينة بعاليه على النحو القبيل بالأوراق.

الحكم علي متهم بسرقة موظف بشركة بالإكراه والتعدي عليه بالضرب

وفي واقعة اخري ، عاقبت محكمة جنايات القاهرة عامل بالسجن 5 سنوات، بتهمة سرقة موظف بشركة بالإكراه والتعدي عليه بالضرب في منطقة وسط البلد انتقاما منه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من موظف أفاد فيه بتعرضه بتعدي زميله السابق في الشركة عليه بالضرب بسلاح أبيض أثناء خروجه من مقر الشركة، مما أدى لإصابته بجروح فى أنحاء متفرقة من جسده.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كان زميل المجني عليه فى الشركة، وتم طرده بسبب كشف المجني عليه تلاعب المتهم في أوراق الشركة، فقررت الشركة فصله عن العمل، فقرر المتهم الانتقام من زميله لتسببه فى طرده من العمل، وانتظره أثناء خروجه من مقر الشركة، واعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض.

جرى القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.