الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بالأسماء .. انفجار إطار سيارة ميكروباص يتسبب في إصابة 7 أشخاص بالقليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض  7 أشخاص للإصابة ،  إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني وسط الطريق اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

txt

إخماد حريق نشب داخل مصنع أخشاب في العبور

txt

إصابة ربة منزل في حادث تصادم توك توك بسيارة ربع نقل بشبرا

تفاصيل اصطدام سيارة  ميكروباص بالحاجز الخرساني وسط الطريق

 

وكانت البداية بتلقي  مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة المركز.

سيارة ميكروباص تصطدم بالحاجز الخرساني وسط الطريق


وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينةوالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالحاجز الخرساني وسط الطريق، بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بسبب انفجار إطار السيارة، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتم السماح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج.

وخلف الحادث عن  المصابين وجاءت أسمائهم علي التالي ،السيد ع ع، 52 سنة، وصباح ج إ، 35 سنة، وسحر م ذ، 38 سنة، وعلاء ك م، 48 سنة، وعاطف م ا، 49 سنة، وبدوي ع ا، 63 سنة، ومحمود م م، 29 سنة، وجميعهم مقيمين قرية الشقر دائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقًيق

العثور على جثمان فتاة في مدخل عقاربالمعادي 

وتباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثمان فتاة في مدخل عقار، وتستمع لأقوال شهود العيان في الواقعة.

 وجاء في مناظرة النيابة أن الجثمان لفتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من علو.

 تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثمان فتاة تدعى "تغريد .م" في مدخل عقار.

 تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

 

 

 

مواد متعلقة

إخماد حريق نشب داخل مصنع أخشاب في العبور

عامل يتعدى على معاقة ذهنية من أجل إشباع رغباته بالقليوبية

ضربها بمفك كسر الجمجمة وتركت 5 أطفال .. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها بالخانكة

السيطرة على حريق هائل نشب بـ4 باكيات شرق السكة الحديد بشبرا الخيمة

التصريح بدفن جثة شاب أربعيني مقتول داخل مزرعة بالخانكة

حبس المتهم بإطلاق النيران على شخص بمشاجرة في شبين القناطر

سجادة تنهي حياة ربة منزل من الطابق الرابع بالخانكة

عقوبة قاسية تنتظر متهمة بتزوير الشهادات الجامعية المعتمدة بالقليوبية |اعرفها
الجريدة الورقية