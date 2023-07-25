بالأسماء .. انفجار إطار سيارة ميكروباص يتسبب في إصابة 7 أشخاص بالقليوبية

تعرض 7 أشخاص للإصابة ، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني وسط الطريق اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني وسط الطريق

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة المركز.

سيارة ميكروباص تصطدم بالحاجز الخرساني وسط الطريق



وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينةوالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالحاجز الخرساني وسط الطريق، بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بسبب انفجار إطار السيارة، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتم السماح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج.

وخلف الحادث عن المصابين وجاءت أسمائهم علي التالي ،السيد ع ع، 52 سنة، وصباح ج إ، 35 سنة، وسحر م ذ، 38 سنة، وعلاء ك م، 48 سنة، وعاطف م ا، 49 سنة، وبدوي ع ا، 63 سنة، ومحمود م م، 29 سنة، وجميعهم مقيمين قرية الشقر دائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقًيق

العثور على جثمان فتاة في مدخل عقاربالمعادي

وتباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثمان فتاة في مدخل عقار، وتستمع لأقوال شهود العيان في الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثمان لفتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من علو.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثمان فتاة تدعى "تغريد .م" في مدخل عقار.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.