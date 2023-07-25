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أمريكا تشكر مصر لدورها في دعم لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القوى السياسية السودانية تدعو لتشكيل حكومة طوارئ عاجلة
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مؤتمر صحفي بالقاهرة

القوى السياسية السودانية تدعو لتشكيل حكومة طوارئ عاجلة

القوى السياسية السودانية
القوى السياسية السودانية

عقدت قوى الحرية والتغيير " الكتلة الديمقراطية السياسية السودانية"، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي بالقاهرة، لإعلان خارطة طريق لحل الأزمة السودانية.

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جاء ذلك بحضور، جعفر الميرغني رئيس الكتلة الديمقراطية، وطه الفكى ممثل شرق السودان عن نظارات البجا، والدكتور تيجاني السيسي رئيس قوى الحراك الوطني، ومحمد ربيع عبد الكريم ممثل عن كتلة التوافق الوطنى، ومحمد سيد أحمد  الچاكومي رئيس الجبهة الثورية، ولفيف من الشخصيات الهامة. 

 

 الكتل السياسية “الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، قوى الحراك الوطني، قوى التراضى الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى، تحالف القوى الوطنية، تناول تقديم مسودة خارجة طريقة لمعالجة الأزمة السودانية.


أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي :-

1- إيقاف الحرب.

2- التضامن مع الشعب السوداني.

3- الوقوف مع المؤسسات الشرعية ودعم القوات السملحة.

4- ضرورة خروج قوات الدعم السريع من كافة البيوت السودانية والمؤسسات الدولة والمستشفيات.

5- حفظ سيادة السودان.

6- وف التدخلات الخارجية السالبة التي تهدف لتدمير الدولة وتتدخل في شؤونها بمغرض تحقيق أجندة خاصة.

7- دعم مبادرة دول جوار السودان، ومبادرة جدة.

8- تشكيل حكومة طوارئ عاجلة تحت مسمي “ حكومة تصريف أعمال”.

9- تقديم مساعدات إنسانية لكافة المتضررين.

10- تشكيل لجنة اتصال مع كافة القوي السياسية والمجتمعية.

11- إنشاء مبادرة سودانية سودانية بإدارة سودانية.

12- تأسيس دستور جديد، يضمن تكوين دولة حديثة بمفهومها الصحيح.

 

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