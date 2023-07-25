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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

تضرب البلاد موجة
تضرب البلاد موجة حارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى موعد انكسار الموجة الحارة في مصر.

وقالت إن طقس الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة في الظل تصل إلى 44 درجة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة على بعض محافظات الصعيد تصل إلى 45 درجة.

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تستمر 72 ساعة

ونوهت إلى أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى تسجل 27 درجة ليلًا، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب فتح منافذ التهوية والتواجد بالقرب منها.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر في الارتفاع خلال الـ72 ساعة المقبلة، وبدءًا من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

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