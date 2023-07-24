3 أنواع من المنخفضات الحرارية تتعرض لها البلاد.. الأرصاد الجوية توضح

كشفت الهيئة العامة للـ الأرصاد الجوية، عن عدد المنخفضات الحرارية التي تتعرض لها مصر خلال العام الواحد، مشددة على أن مصر تتعرض في العام الواحد لـ3 أنواع من المنخفضات الحرارية، وهم السبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وخلال فقرة “معلومة على الماشي"، المقدمة من قبل الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على “فيسبوك”، جاء السؤال "هل تعلم أن مصر تتعرض لثلاث أنواع من المنخفضات الحرارية على مدار العام.

واوضحت الأرصاد الجوية، أن مصر تتعرض على مدار العام لثلاث أنواع من المنخفضات الحرارية، وهي منخفض الهند ومنخفض السودان والمنخفضات الصحراوية.

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من ارتفاع درجات الحرارة وموجة من الطقس الحر، وتخطت درجات الحرارة المحسوسة في عدد من المدن والمناطق لأكثر من 42 درجة مئوية.

حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على كل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالى ومطلع الأسبوع المقبل.

وإليكم درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 25 يوليو إلى الأحد 30 يوليو 2023.

الأرصاد الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.