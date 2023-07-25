الأرصاد تحذر المصيفين من هذا الأمر .. تفاصيل

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذير للمصيفين بشواطىء البحر المتوسط، تحديدا على شواطئ (مطروح- الضبعة- العلمين - الإسكندرية )، من حدوث اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وضرورة توخي الحذر تجنبًا لوقوع حوداث.

وأوضحت هيئة الأرصاد ، أم شواطىء البحر المتوسط ستشهد ارتفاع الموج من "2:3 أمتار"، في شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية، مع سرعة الرياح التي تتراوح من 40 إلى 50 كم/س، أما البحر الأحمر يسوده حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر.

استمرار الموجة الحارة

ونوهت هيئة الارصاد عن إن موجة الحر الشديد مستمرة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث متوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى ٤١ درجة مئوية أما جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية مع استمرار تأثير الموجة الحارة علي كافة الأنحاء حتي نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس بالبلاد يتأثر بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام؛ الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خاصة علي شمال البلاد وبالتالي يزداد الاحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وعلى جنوب الصعيد..