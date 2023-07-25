عاجل
أمريكا تشكر مصر لدورها في دعم لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القوى السياسية السودانية تدعو لتشكيل حكومة طوارئ عاجلة
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية العماني يؤكد أهمية وضع حد للأعمال التحريضية في السويد

وزير الخارجية العماني
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي

 

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أهمية وضع حد للأعمال التحريضية الداعية للكراهية والعنف أو التمييز ضد المعتقدات الإسلامية في السويد.

txt

مباحثات بين روسيا وسلطنة عمان حول تعزيز التعاونبين البلدين

txt

مباحثات سلطنة عمان و"الفاو" حول تعزيز التعاون في الزراعة والمياه

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء ، تلقاه البوسعيدي من وزير الشؤون الخارجية في السويد توبياس بيلستروم، استنكر خلاله ممارسات تدنيس نسخ من المصحف الشريف التي جرت مؤخرًا في السويد من قِبل بعض المتطرفين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

واتفق الوزيران، على ضرورة إعلاء قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والثقافات.

سلطنة عمان والفاو تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والمياه

 

بحث وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الدكتور شو دنيو، الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في مجالات التعاون بين الجانبين في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في هذه المجالات. 

كما جرى، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة +2 في إيطاليا، بحث المواضيع المرتبطة بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مواد متعلقة

سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

أمريكا تسعى للضغط على الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية

كبار العلماء بالأزهر تصدر بيانًا بشأن الظروف الطارئة بالسودان

"قلب الجبل" يشهد إقبالاً في ليلة جديدة بثقافة سوهاج

دورة للتوعية المجتمعية بالغردقة برعاية الأزهر والشباب والرياضة والتعليم العالي

قلب الجبل .. عرض مسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة بطهطا

وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة إيطاليا والسعودية والإمارات ‏والبحرين بـ "بينالي فينيسيا ‏للعمارة"

مفتي الجمهورية يوضح أهمية العمل والحث على إتقانه في الشرع
الجريدة الورقية