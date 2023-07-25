وزير الخارجية العماني يؤكد أهمية وضع حد للأعمال التحريضية في السويد

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أهمية وضع حد للأعمال التحريضية الداعية للكراهية والعنف أو التمييز ضد المعتقدات الإسلامية في السويد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء ، تلقاه البوسعيدي من وزير الشؤون الخارجية في السويد توبياس بيلستروم، استنكر خلاله ممارسات تدنيس نسخ من المصحف الشريف التي جرت مؤخرًا في السويد من قِبل بعض المتطرفين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

واتفق الوزيران، على ضرورة إعلاء قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والثقافات.

سلطنة عمان والفاو تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والمياه

بحث وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الدكتور شو دنيو، الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في مجالات التعاون بين الجانبين في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في هذه المجالات.

كما جرى، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة +2 في إيطاليا، بحث المواضيع المرتبطة بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.