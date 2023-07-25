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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات سلطنة عمان و"الفاو" حول تعزيز التعاون في الزراعة والمياه

سلطنة عمان
سلطنة عمان

بحث وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الدكتور شو دنيو، الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في مجالات التعاون بين الجانبين في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في هذه المجالات. 

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كما جرى، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة +2 في إيطاليا، بحث المواضيع المرتبطة بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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