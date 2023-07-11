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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين روسيا وسلطنة عمان حول تعزيز التعاونبين البلدين

روسيا وعمان
روسيا وعمان

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وسلطنة عمان تعتزمان تسريع النظر في قضية إنشاء لجنة حكومية دولية ثنائية الجانب للتعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

 

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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، "لقد ناقشنا اليوم إمكانية تسريع بحث قضية تشكيل لجنة حكومية دولية للتعاون التجاري والاقتصادي حيث يولي الجانب العماني اهتماما خاصا بالتعاون في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة.. ولديهم خطط خاصة بهم وسنكون سعداء لتسهيل تنفيذها".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أنه "بعد فترة قصيرة من انخفاض حجم التجارة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، قفز الاتجاه التصاعدي بأكثر من 45 بالمائة، وبنسبة تزيد عن 50 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام".

كما أكد أنه تم النظر في جميع جوانب التعاون الثنائي خلال محادثات اليوم.. مشيرًا إلى أن الحوار السياسي بين البلدين يقوم على الثقة المتبادلة على أعلى المستويات.

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